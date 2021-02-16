Gara şehitleri Altıntaş ve Kabaklı son yolculuklarına uğurlandı

Malatya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlandıktan sonra dün Gaziantep'e getirilen şehitlerin naaşı, Bahaddin Nakıboğlu Camisine getirildi.

Şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile aile fertlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, Gaziantep milletvekilleri ve diğer ilgililerin katıldığı törende, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ikindi namazına müteakip cenaze namazı kıldırdı.

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan şehitler için düzenlenen törende, bazı cenaze yakınları tabuta sarılıp vedalaştı. Cenaze yakınlarının şehitlerin fotoğraflarını öptüğü törende Bakan Gül'ün zaman zaman duygusal anlar yaşayıp gözlerinin yaşardığı görüldü.

Törende Belediye Başkanı Şahin'in şehitlerin anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile yakından ilgilenip teselli ettiği gözlendi.

Vatandaşların teröre lanetleyen slogan attığı törenin ardından şehitler, Gaziantep Şehitliğinde toprağa verildi.

Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duygusal anlar yaşadı

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Malatya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlandıktan sonra dün Gaziantep'e getirilen şehitlerin naaşı, Bahaddin Nakıboğlu Camisine getirildi.

Şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile aile fertlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, Gaziantep milletvekilleri ve diğer ilgililerin katıldığı törende, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ikindi namazına müteakip cenaze namazı kıldırdı.

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan şehitler için düzenlenen törende, bazı cenaze yakınları tabuta sarılıp vedalaştı. Cenaze yakınlarının şehitlerin fotoğraflarını öptüğü törende Bakan Gül'ün zaman zaman duygusal anlar yaşayıp gözlerinin yaşardığı görüldü.

Törende Belediye Başkanı Şahin'in şehitlerin anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile yakından ilgilenip teselli ettiği gözlendi.

Vatandaşların teröre lanetleyen slogan attığı törenin ardından şehitler, Gaziantep Şehitliğinde toprağa verildi.