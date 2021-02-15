Gara şehitleri son yolculuklarına uğurlandı!
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşları, son yolculuğuna uğurlandı.
Van’da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında izin alarak memleketi Erzurum’a dönüşü sırasında Diyarbakır Lice’de yol kesen PKK’li teröristler tarafından kaçırılmıştı.
Şehit Sorgun'un naaşı, vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları eşliğinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında defnedildi.
Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, memleketi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Polis memuru Sedat yabalak, Mersin’de toprağa verildi
Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki işlemlerin ardından kente getirilen şehit Yabalak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Tekeli Camisi’nin avlusuna taşındı.
Yabalak'ın cenazesi, Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Şehit polis memuru Vedat Kaya için memleketi Mardin’de tören düzenlendi. Şehit polisin cenazesi Şakir Nuhoğlu Cami’nde edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.
Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi.
Şehit Köse'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlarda taşınmasıyla Salkımbağı Köyü Mezarlığı’na defnedildi.
27 yaşındaki şehit Süleyman Sungur'un cenazesi memleketi siirt’te Şeyh Süleyman Mezarlığın’da dualar eşliğinde toprağa verildi.
Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de defnedildi.
Şehit Muhammet Salih kanca ise memleketi Samsun’da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
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