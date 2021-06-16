Gara'ya hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son bilgilendirmesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" denilen paylaşımda bölgede 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Sayı 9'a yükseldi

Bu sabah Irak'ın kuzeyinde bu kez Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.