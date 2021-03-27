Garajında mini traktör yaptı

"İMKANIM OLURSA HAVA ARACI YAPACAĞIM"

Paramotor gibi bir hava aracı da yapmayı planladığını söyleyen Mustafa Zügül Karabaş şöyle dedi: “Hurdaya çıkan otomobillerin şanzımanı, diferansiyeli, direksiyon kutusu gibi parçaları toplayıp, monte ettim. 8 ileri, 2 geri olmak üzere toplamda 10 vitesli bir araç. Daha da özelliklerini geliştirmeyi düşünüyorum. Seyahat ve gezi amaçlı da kullanabiliyoruz. Çünkü sürüşü keyif veriyor. İmkanım olursa, bir hava aracı da icat etmeyi düşünüyoruz. Paramotor gibi bir araç. Nasip olursa zaman da bulabilirsek hava aracı yapmayı düşünüyorum. Bize uygun bir proje olursa da Teknofest’e de katılmayı düşünüyorum. Ruslar ve Almanlar, bir atölyeden helikopter çıkartabiliyorsa biz de bu yeteneğe, bilgi ve beceriye sahibiz. Biz onların da önüne geçmemiz gerekiyor."