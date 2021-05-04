Garibanın rızkına göz dikti, az kalsın ölüyordu!
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için konan giysi toplama kutusuna giren kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 04.05.2021, 09:59 04.05.2021, 10:11
Dün akşam saat 22: 40 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi Harem İskelesi Caddesi'nde, iddiaya göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ve ismi öğrenilemeyen kişi kutudan tekrar çıkamadı.
ANCAK İTFAİYE ÇIKARABİLDİ
Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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