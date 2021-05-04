Garibanın rızkına göz dikti, az kalsın ölüyordu!

Dün akşam saat 22: 40 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi Harem İskelesi Caddesi'nde, iddiaya göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ve ismi öğrenilemeyen kişi kutudan tekrar çıkamadı.

ANCAK İTFAİYE ÇIKARABİLDİ

Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.