"Gastro Show" 2-4 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla ilk kez düzenlenecek Gastro Show, 2-4 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE 17.02.2021, 16:22
"Gastro Show" 2-4 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla ilk kez düzenlenecek Gastro Show, 2-4 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines fuarı ile eş zamanlı yapılacak Gastro Show ile gastronomi sektörü paydaşları bir araya getirilerek ticari hacmin artırılması, konferans programlarıyla da dünya liderlerinin sektörle buluşturulması hedefleniyor.

Kovid-19 tedbirlerine uygun organize edilen etkinlikte, gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profili, "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla ağırlanacak.

Yaklaşık 15 bin ziyaretçinin beklendiği etkinlikte, 160 katılımcı ve 50 konuşmacı yer alacak. Öte yandan etkinliğe, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden üst düzey şeflerle gastronomi uzmanları da katkı sunacak.

"2021'in tek ve en büyük organizasyonu"

Etkinliğe ilişkin düzenlenen çevrim içi basın toplantısında konuşan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, 2-4 Haziran'da yapılacak etkinlik için 2 bin 600 metrekarelik bir alan bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Açık alanda gastronomiyle ilgili Avrupa'nın en büyük fuar ve organizasyonunu yapıyoruz. İki dome çadırımız var. Çadırlardan biri deneyim, biri de kongre, etkinlik ve organizasyon alanı. Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli isimlerini buraya getiriyoruz. Gastronomi turizmiyle bazen gastronomi karıştırılabiliyor. Buraya Michelin yıldızlı şeflerimiz de geliyor. Bunun ötesinde Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Eric Wolf da geliyor. United Nations Women temsilcisi de geliyor. Dünyadaki en önemli insanları Türk Hava Yolları ile beraber buraya getiriyoruz ama bizim için en önemlisi, Anadolu'daki tohumu toplayan kadın. Biz de diyoruz ki bunu dünya bilsin, bu etkinlikle beraber Türkiye'nin en önemli şefleri dünyada sesini çok daha rahat duyurabilecek. Burada Michelin yıldızı alan Ahmet Dede'den başlıyoruz, Somer Sivrioğlu'na kadar 50'den fazla nitelikli yerli ve 15'den fazla da yabancı konuşmacıyla oturumları başlatıyoruz."

Boztepe, organizasyonda dünyanın gastronomik 7 bölgesi, 7 şehri ve 7 ülkesinin açıklanacağını aktararak, "Bu çok kıymetli. Burada olmak için tüm ülkeler, şehirler ve markalar elinden gelen çabayı göstermeli. Zaten 2021'in de tek ve en büyük organizasyonu bu." diye konuştu.

Etkinlikte Türk mutfağının 7 bölgesinin özel yemeklerinin de video mapping ile dünyaya tanıtılacağını aktaran Boztepe, "Karanlıkta oturuyorsunuz, barkovizyonlar açılıyor Anadolu'nun 7 bölgesinin. Gaziantep yemekleri gelirken, Gaziantep görselleri 360 derece dönmeye başlıyor. O bitiyor Kastamonu, o bitiyor Ege yemekleri geliyor. Bu gerçekten çok özel ve Türkiye'nin gurur veren şefleriyle yapılan özel bir menü hazırlıyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman da "Herkesi bekliyoruz çok iddialı bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.

#Gastro Show #İstanbul #Turizm Medya Grubu #Gastronomi
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