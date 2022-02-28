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Gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin duvarları yıkıldı, çatısında çökmeye geldi. Harabeye dönen evde bulunan ve patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE 28.02.2022, 16:48
Gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi!

Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmet Atmaca'ya ait evi iki ay önce kiralayan Esma A. ve Muhammet A. çifti, yeni eşyalar alarak evlerine yerleşti. Sabah saatlerinde Muhammet A.'yı işe gitmek için yolcu eden Esma A. evdeyken, tüpten sızan gazın sıkışması sonucu bir anda bomba gibi patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşarak yere yığılan Esma A.'nın yardımına sesi duyan çevredeki komşuları yetişti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Esma A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Evde çalışmalarını gerçekleştiren itfaiye ekipleri, tüpü kontrol amaçlı dışarı aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yapmış olduğu incelemenin ardından, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Sanki bir bomba patladı"

Patlamanın çok şiddetli olduğunu ve yardıma koştuklarını belirten Ahmet Karaobalı, "Ben evdeydim, bir anda patlama sesi duydum. Ben zannettim ki kamyon boşluğa uçtu. Yada anayolda kaza oldu sandım. Sonra balkona çıktığım anda yan taraftaki evden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen koştuk geldik, aşağıdan kadını yaralı olarak dışarı çıkardıklarını gördüm. Hemen 112'yi aradım ambulans, itfaiye çağırdım onlar geldi. Ev harabeye dönmüş vaziyette, içeride kadından başka insan yok, onu da yaralı olarak ambulansa teslim ettik gönderdik. Çok şiddetliydi, sanki bir bomba patladı" dedi.

Öte yandan; gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan Esma A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#Gaz sıkışması #patlama #Pamukkale #Denizli
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