Gazeteciye silahlı saldırı!

Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, Kocaeli Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinin önüne gelen bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

Bir süre sonra tabancasını çıkaran kişi, Arslan'a peş peşe kurşun yağdırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Arslan yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından yaralanan Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Acı haberi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu. Cinayetle ilgili paylaşım yapan Fatma Kaplan, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ses Kocaeli'nin sahibi Güngör Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valiliği ise "Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.