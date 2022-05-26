Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde hareketli dakikalar! 'Canlı bomba' etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde hareketli dakikalar yaşandı. 'Üzerimde bomba var' diyen canlı bomba Emniyet müdürlüğündeki polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 26.05.2022, 17:32 26.05.2022, 17:58
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.
Saldırganın üzerinde dron ile bomba arandı
Uyarılara rağmen Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor.
Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.
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