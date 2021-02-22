Gaziantep Novafertil bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor!

Gaziantep ve bölge illere tüp bebek konusunda büyük bir ivme kazanan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi ailelerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.

Uzman kadrosu ile Gaziantep ve çevre illere hizmet veren Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini kanıtladı.

Uzun süredir tüp bebek tedavisi gördüğünü dile getiren saniye bayram çareyi novafertilde bulduklarını söyledi.

Mustafa Bayram ise tedavilerin Novafertil’de yanıt verdiğini söylerek şu ifadelere yer verdi.

Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Doç. Dr. Ruşen Atmaca ise yaptığı açıklamada mustafa ve saniye çiftinin çok bariz bir tipikle karşılaştılar ama tedaviler yanıt verdi ifadelerini kullandı.