Gaziantep Novafertil bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor!
Tüp bebekte önemli operasyonlara imza atan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek merkezi bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor.
TÜRKİYE 22.02.2021, 18:54
Gaziantep ve bölge illere tüp bebek konusunda büyük bir ivme kazanan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi ailelerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.
Uzman kadrosu ile Gaziantep ve çevre illere hizmet veren Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini kanıtladı.
Uzun süredir tüp bebek tedavisi gördüğünü dile getiren saniye bayram çareyi novafertilde bulduklarını söyledi.
Mustafa Bayram ise tedavilerin Novafertil’de yanıt verdiğini söylerek şu ifadelere yer verdi.
Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Doç. Dr. Ruşen Atmaca ise yaptığı açıklamada mustafa ve saniye çiftinin çok bariz bir tipikle karşılaştılar ama tedaviler yanıt verdi ifadelerini kullandı.
12°
açık
Namaz Vakti 22 Şubat 2021
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|24
|26
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Gençlerbirliği
|24
|20
|21. Ankaragücü
|23
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. İstanbulspor
|22
|40
|4. Adana Demirspor
|22
|38
|5. Altay
|22
|38
|6. Altınordu
|22
|38
|7. Ankara Keçiörengücü
|22
|37
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bursaspor
|22
|31
|10. Bandırmaspor
|22
|30
|11. Ümraniye
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Arsenal
|25
|34
|11. Wolverhampton
|25
|33
|12. Leeds United
|24
|32
|13. Southampton
|24
|30
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|23
|47
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|23
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|24
|19