Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba

Gaziantep'te ortaya çıkan şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Şahinbey ilçesinde yaşadığı öne sürülen bir şahıs, 3 aylık bebeğini kucağına alıp acımasızca dövdü.

DEFALARCA VURDU

Cani baba, çığlıklar içinde ağlayan savunmasız bebeğin suratıyla kafasına defalarca vurdu. Bir süre sonra bebeğin annesi odaya gelirken, baba hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Anne ise bebeğini kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar ise izleyenlerin yüreğini yaktı.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Gaziantep Valiliği, yaşanan dehşetle ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

ACIMASIZ BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlara sevk edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.