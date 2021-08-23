Gaziantep'te 3 otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı
3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasıyla birlikte 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
TÜRKİYE 23.08.2021, 09:25
Gaziantep'te Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametine seyreden Cihangir Ergenekon yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, yoldan çıktı.
Sürücü, karşı yönden gelen Vural Dündar'ın kullandığı 35 FD 349 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Mahmut Aydın idaresindeki 27 GV 622 plakalı otomobil de savrulan araçlara çarptı.
3 YARALI DA HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücüler Ergenekon, Dündar ile araçtaki Ali Emir Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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