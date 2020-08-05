Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TÜRKİYE 05.08.2020, 11:34
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İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E.'nin Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İslahiye'de, COVID-19 testi pozitif çıktı.
Hastanede tedavi altına alınan İ.H.E.'nin temaslı olduğu Elbistanhöyüğü Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 59 kişi karantinaya alındı.
Uyarı yazıları asıldı
Mahalledeki evler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Jandarma, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.
Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak.
Mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu, karantinaya alınan evlerde yaşayan vatandaşlarla Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin ilgilendiğini kaydetti.
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