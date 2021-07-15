Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bilinmeyen bir nedenle kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı. Aslanın kafesinden çıkması üzerine ziyaretçiler tahliye edildi.

ASLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.