Gaziantep'te başına taş isabet eden genç adam kurtarılamadı
Şehitkamil ilçesindeki bir fabrikanın patlamasıyla saçılan taş, güvenlik görevlisi genç adamın kafasına isabet etti. Genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.12.2021, 14:06
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlaması yaşandı.
BAŞINA İSABET ETTİ
O bölgeden geçen başka bir fabrikada çalışmakta olan güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'ın (21) başına patlama etkisiyle taş isabet etti.
MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Erdoğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep’te toprağa verildi.
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