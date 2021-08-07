Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

TÜRKİYE 07.08.2021, 22:12
Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan boya fabrikasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan patlama sesleri duyuldu

Kimyasal maddelerin de bulunduğu yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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