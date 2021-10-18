Gaziantep'te çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

TÜRKİYE 18.10.2021, 21:27
Gaziantep'te çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangına, 60 personel ve 30 itfaiye aracıyla müdahale edildiği öğrenildi.

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