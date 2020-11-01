Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 872 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 872 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

TÜRKİYE 01.11.2020, 09:56
Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 872 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 872 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 275 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

#Gaziantep #yeni tip koronavirüs #denetim
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