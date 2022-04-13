Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü liseli kızlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Dün akşam lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak (17), özel ders aldıkları Gaziantep’in Batıkent Mahallesi'ndeki bir eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scootere binerek evlerine doğru yola çıktı.

Bu sırada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, scooter kullanan iki arkadaşa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı.

Liseliler yerde hareketsiz yatarken bulundu

Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ezgi kurtarılamadı, Şimal yoğun bakımda

DHA'da yer alan habere göre; acil serviste tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti,

Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesine konuldu.

(Ezgi Alya Yiğit)

Ehliyetsiz sürücü gözaltında

Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Sarı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Sarı, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Sarı, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

(Şimal Toprak)