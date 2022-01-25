Gaziantep'te ekmek almak için evden çıktı, komalık oldu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde, 23 Ocak 2022 Pazar günü, iddiaya göre ekmek almak için evden çıkan Mehmet Çavuş Akbayram, kar yağışı nedeniyle yere düşen elektrik teline fark etmeyerek bastı.

Akıma kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü.

ÇOCUK KOMAYA GİRDİ, YAKINLARI İSYAN ETTİ

Akbayram, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Komaya giren ve 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren çocuğun hayati riskinin devam ettiği öğrenildi. Çocuğun yakınları, elektrik telinin kopmasına isyan etti. Elektrik telinin kopmasında ihmal olduğunu iddia eden çocuğun acılı yakınları, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.” dedi.

“BUNUN SORUMLUSU KİM?”

Amca Mustafa Akbayram, acı olayın yeğeninin bakkala ekmek almaya gittiği sırada yaşandığını söyledi. Yağan kar nedeniyle elektrik telinin koptuğunu aktaran Akbayram, “Olay sonrası çevredekiler defalarca aramış ama gelen giden önlem alan olmamış. O sırada yeğenim ekmek almaya giderken kabloya basıyor ve anında elektrik çarpıyor. Yeğenim şu an yoğun bakımda ve durumu kritik. Bunun sorumlusu kim? Daha 9 yaşındaki bir çocuk, annesi ve babası perişan. Durumu çok kritik. Yetkililerden yardım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BİZ YANDIK BAŞKASI YANMASIN”

Dayı Ahmet Gültekin ise yetkililere seslenerek olayın incelenmesini talep etti. Yeğeninin ihmal sonucunda ağır yaralandığını savunan Gültekin, “Oradaki insanlar kablo için aramış ama gelen giden olmamış. Sonrasında yeğenim ekmek almaya giderken ayağı kayıyor ve kabloya basıyor. Şu an hastanede ve durumu çok kritik. Yaşam mücadelesi veriyor. Bu çocuğun suçu günahı ne? Bizim canımız yandı. Bunun sorumlusu bulunsun. Biz yandık, başkası yanmasın. Bize yardım etsinler.” diye konuştu.