Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Gaziantep'te enerji santralinde çalışırken elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.
TÜRKİYE 10.03.2022, 15:22
Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir enerji santralinin trafo ünitesinde çalışan Özkan Tüzün (55) ile Yılmaz Aygül (48), elektrik akımına kapıldı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Aygül, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özkan Tüzün'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.
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