Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu
Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yakınlarıyla özel bir yüzme havuzuna giden 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nur Şabu, havuza girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.
TÜRKİYE 27.03.2022, 18:57
Havuzdaki vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan çocuk, araçla yakındaki özel hastaneye götürüldü.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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