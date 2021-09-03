Gaziantep'te iki minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 03.09.2021, 18:02
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde Ş.Ç. yönetimindeki minibüs ile H.E.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Araca sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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