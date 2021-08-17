Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 17.08.2021, 14:35
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nizip Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında, Şanlıurfa istikametinden gelen Ali Solgun idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emlik yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Solgun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Salih Altuntaş ve Yunus Emlik, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Ali Solgun'un cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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