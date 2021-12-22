Gaziantep'te iki pitbull 4 yaşındaki kıza saldırdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sitesinin basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş isimli kız çocuğu, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

YÜZÜNDEN VE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Saldırı sırasında köpeklerin göğüs ve yüz kısmından ısırdığı küçük çocuk acılar içerisinde kıvranırken, yardıma site sakinleri koştu.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Çığlık sesleriyle alana giden kişiler, küçük çocuğu büyük mücadele sonucunda kurtarabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu hastaneye kaldırdı.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.