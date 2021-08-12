Gaziantep'te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Karacoğlan İlkokulu'nun çatı kısmında onarım çalışması yürüten işçi, ayaklarının kayması sonucu askıda kaldı.

Çatı ile bina arasında sıkışan işçi bir süre kurtarılmayı bekledi.

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

İşçisinin sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Talihsiz işçi, itfaiye ekiplerince beşinci kattan aşağı düşmek üzereyken kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süre sonra kurtarılan işçi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.