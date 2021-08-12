Gaziantep'te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı
Bir okul inşaatının çatı işlerini yapan, ayakları bina ile çatı arasında sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TÜRKİYE 12.08.2021, 16:12 12.08.2021, 16:22
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Karacoğlan İlkokulu'nun çatı kısmında onarım çalışması yürüten işçi, ayaklarının kayması sonucu askıda kaldı.
Çatı ile bina arasında sıkışan işçi bir süre kurtarılmayı bekledi.
YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
İşçisinin sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Talihsiz işçi, itfaiye ekiplerince beşinci kattan aşağı düşmek üzereyken kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Uzun süre sonra kurtarılan işçi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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