Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 22.03.2022, 19:35
Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
İki otomobil ile bir hafif ticari araç duvarın altında kalırken binanın zemin katının pencereleri kırıldı.
Polis ve zabıta ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti.
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