Gaziantep'te kayıp 2 arkadaş toprağın altından çıkarıldı!

Gaziantep'te yaşayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.'den (25) bir süredir haber alınamıyordu.

Arama çalışmaları başlatılırken, bugün iki arkadaştan acı haber geldi.

ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMDÜLER

İbrahim ve Harun'un cansız bedenleri bu sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde ise otomobillerinin yakıldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken iki gencin cenazesi Oğuzeli ilçesinde toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

CİNAYETTE 'SERT CİSİM' İDDİASI

Öte yandan iki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.