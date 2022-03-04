Gaziantep'te korkuluklara asılı ceset bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde yaşanan olayda, parka yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar, parkın ortasından geçen Alleben Deresi'nin üstünde bulunan bir üst geçide asılı halde ceset buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin, Halil İbrahim Can’a(32) ait olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri korkuluklara iple asılı haldeki cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından asılı bulunduğu yerden çıkarttı.

SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

32 yaşındaki Can’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sır ölümü aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Can’ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.



