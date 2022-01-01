Gaziantep'te kutlama kurşunu 8 yaşındaki çocuğu vurdu
Gaziantep'te nereden geldiği belli olmayan mermiyle başından yaralanan çocuk ağır yaralandı.
TÜRKİYE 01.01.2022, 19:32
Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece yılbaşı kutlamaları nedeniyle yapılan havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin terasına çıktı.
Bu sırada kafasına nereden geldiği belirlenemeyen kurşun isabet eden küçük Ahmet, ağır yaralandı.
Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
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