Gaziantep'te müşterisine fazladan bin euro veren dövizci parayı geri istiyor

"Fazla aldığı parayı üst üste saydı"

Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın, parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.

"Bence fazladan aldığının farkına varıyor"

Şahsa yanlışlıkla fazladan para verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, “Parayı kendisine işletme sahibi amcam veriyor. O da bir anlık dalgınlıkla bin euro fazladan veriyor. Daha sonra kamera kayıtlarını inceledikten sonra gördük. Parayı fazladan alan kişi parayı en az üç defa üst üste sayıyor. Bence fazladan aldığının farkına varıyor ama farkına varmamış da olabilir. Ancak üç defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir.

"Parayı geri getirmesini istiyoruz"

Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor. Akşama doğru hesapları kontrol ederken eksik olduğunu fark ettik. 3 bin 400 euro alması gerekirken 4 bin 400 euro alıyor. Bu çağrımızı o da görür mü bilmiyorum ama görürse geri getirmesini istiyoruz. Burada bir emek veriyoruz sonuçta” şeklinde konuştu.