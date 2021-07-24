Gaziantep'te otobüsün bagajında 11 kaçak göçmen bulundu
Gaziantep'te, bir yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Gaziantep’te yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa otoyolunda operasyon düzenledi.
Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde otobüslerde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin, bir otobüste kaçak Afgan göçmeleri yakaladığı yer hayrete düşürdü.
BAGAJDA SAKLANDILAR
Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlere jandarma ekipleri müdahale etti.
ŞOFÖRE SORUŞTURMA AÇILDI
Afgan göçmenlerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri göçmenlerin üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Afgan göçmenler gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı.
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