Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi
İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te içinde el yapımı patlayıcı düzeneğinin olduğu tespit edilen şüpheli paketin imha edildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 18.09.2021, 19:19
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep’te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı.
Bomba imha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.
İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.
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