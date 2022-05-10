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Gaziantep'te silahlı saldırıda öldürülen genç, TikTok fenomeni çıktı

Aracındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren TikTok fenomeninin aile avukatı, gencin sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü ileri sürdü

TÜRKİYE 10.05.2022, 17:24
Gaziantep'te silahlı saldırıda öldürülen genç, TikTok fenomeni çıktı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi yakınlarında bulunan dağlık arazide 5 Mayıs sabahı, bağ evinde kalan evli ve 3 çocuk babası Emirhan Nur (22), aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı.

Emirhan Nur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Nur’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 zanlı Suriye’ye kaçmaya çalışıyor iddiası

Nur’un aile avukatı Ramazan Hakan Urul, TikTok fenomeni olan Emirhan Nur’un sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü ileri sürdü.

Nur’un ve eşinin cinayetten önce ciddi tehditler aldığını paylaşan Avukat Urul, aranan 4 zanlının Suriye’ye kaçmaya çalıştığını belirtti.

Gaziantep te silahlı saldırıda öldürülen genç, TikTok fenomeni çıktı #1

Zanlıların kimlikleri tespit edildi

Başlatılan soruşturma kapsamında, Fehime C. isimli bir kadının, cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit edildi.

Gözaltına alınan Fehime C.’nin verdiği bilgilerle, cinayeti işleyen zanlıların kimlikleri tespit edildi. Ekipler, Fehime C.’nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep te silahlı saldırıda öldürülen genç, TikTok fenomeni çıktı #2

“Biz cinci hocaya gittik. O bize senin kaldığın bağ evinin yerini söyledi.”

Jandarmada verdiği ifadede Emirhan’ın öldürüldüğü bağ evinin yakınında yaşayan bir kişiden öğrendiğini söyleyen Fehime C., yürüyerek çıktığı bağ evinden otostop yaparak Gaziantep’e geldiğini belirtti.

Bir telefoncuya girerek ablasını aradığını ifadesinde aktaran Fehime C., “Taksiye binerek ablamın evine gittim. Eve uzaktan akrabamız olan Mehmet C. geldi. Bana, ‘Biz cinci hocaya gittik. O bize senin kaldığın bağ evinin yerini söyledi.’ dedi. Mehmet ağabeyim ile kendisinin sabah bağ evine gelerek Emirhan’ı öldürdüğünü söyledi. Kendi telefonumu ben sıfırlamadım. Emirhan sıfırlamıştı. Görüşmeleri ve telefon içeriğini ben silmedim.” dedi.

“Cinayetin büyük bir titizlikle planlandığını görüyoruz”

Nur’un bugüne kadar karakolluk bir olayı olmadığını aktaran Avukat Urul, şu ifadeleri kullandı:

“TikTok fenomeni olduğu için sosyal medyadan ciddi bir geliri var. Cinayetin gerçekleştiği yer ve gerçekleşme şekline bakarsak eğer bu cinayetin büyük bir titizlikle planlandığını görüyoruz. Cinayetin gerçekleştiği yerde hiçbir kamera yok. Gözden uzakta tenha bir yer. Cinayet esnasında Emirhan’ın aracı keleş diye tabir edilen AK-47 ile taranıyor. Olayın ardından o gün bağ evinde bulunan Fehime isimli şahıs tutuklandı. Onun verdiği beyanlar üzerinden Fehime’nin ağabeyi ve kuzenlerinin o gün olay yerinde olduklarını ve olay yerinden Fehime ile birlikte kaçtıkları ortaya çıktı. Fehime’nin telefonundaki verilerde olayın ardından temizleniyor. O gün cinayet zanlılarını Fehime olay yerine çağırıyor. Fehime’nin ağabeyi ve kuzenleri her yerde aranıyor. Şu anda zanlıların Suriye’ye kaçma endişesi ve ihmali üzerinde duruluyor.”

Gaziantep te silahlı saldırıda öldürülen genç, TikTok fenomeni çıktı #3

“Eşi şu an kafayı yemiş durumda”

Oğlunun öldürülmesinin ardından büyük şok yaşayan anne Hatice Nur ise Emirhan’ın çok mutlu bir evliliği olduğunu, bağ evine önceden hırsız girmesinden dolayı sık sık gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocukları bana babalarını soruyor. Eşi şu an kafayı yemiş durumda. Çocukları sürekli ağlıyor. Emirhan benim ilk göz ağrımdı. Onunla arkadaş gibiydik. Her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Bizim şimdiye kadar herhangi bir düşmanımız falan olmadı. Bağ evinde bulunan kızı onun isteğiyle oraya götürüyor. Kız oğluma ‘Ailem bana şiddet uyguluyor. Bana yardım et’ diyor. Emirhan’da onu alıp bağ evine götürüyor. Emirhan da onu bırakıp geliyor. Sadece o öldüğü gün oraya gidiyor. Ben önce Allah’a sonra adalete güveniyorum. Kanı yerde kalmasın.”

Gaziantep te silahlı saldırıda öldürülen genç, TikTok fenomeni çıktı #4

#Gaziantep
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