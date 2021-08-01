Gaziantep'te tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı
Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 01.08.2021, 20:20
Ali T. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.
3 kişi öldü
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.
"Minibüse tır arkadan çarpmış"
Daha sonra açıklama yapan Vali Gül, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz" dedi.
Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
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