Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
TÜRKİYE 30.07.2021, 13:02
Gaziantep Karkamış ilçesinden Nizip ilçesine giden C.G yönetimindeki 34 RG 8294 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen A.Ş. idaresindeki 80 FN 463 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile otomobillerden birisi savrularak, takla attı.
4 KİŞİ YARALANDI
Fıstık bahçesine düşen otomobilin parçaları ise karayoluna dağıldı. Diğer otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Karayolunda savaş alanını anımsatan görüntüler ortaya çıkarken, otomobillerde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için karayolunda geniş güvenlik tedbirleri alırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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