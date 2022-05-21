banner86

banner85

Gaziantep'te ücretsiz izni iş gününden saydırıp tazminat aldı

Temizlik firmasında 10 ay çalışmasının ardından ücretsiz izne çıkarılan, ardından işten kovulan D.Ö., izin günlerini işten saydırıp tazminat hakkını elde etti.

TÜRKİYE 21.05.2022, 12:42
Gaziantep'te ücretsiz izni iş gününden saydırıp tazminat aldı

Gaziantep'te yaşayan D.Ö., 2019 yılında bir temizlik firmasında işçi olarak çalışmaya başladı.

10 ay 11 gün iş yerinde çalışan D.Ö., firma tarafından 2020 yılının Nisan ayında ücretsiz izne gönderildi.

D.Ö., 60 günlük ücretsiz izninin tamamlanmasının ardından işten çıkarıldı. D.Ö., firmaya tazminat davası açtı.

İş Mahkemesi'ne itirazda bulundu

Temizlik şirketi yetkilileri, D.Ö.’nün 1 yılını tamamlamadığı için tazminat hakkına sahip olmadığını belirterek, davanın görüldüğü 4'üncü İş Mahkemesi’ne itiraz etti.

D.Ö.'nın avukatı ise işçinin salgın süresinde gönderildiği 60 günlük ücretsiz iznin zorunlu hallere tabi olduğunu ifade ederek, bu sürenin müvekkilinin çalışma gününden sayılmasını talep etti.

Gaziantep te ücretsiz izni iş gününden saydırıp tazminat aldı #1

Kıdem ve ihbar tazminatı almasına hükmedildi

Gaziantep 4'üncü İş Mahkemesi, davacıya yapılan herhangi bir kısa çalışma ödeneği bulunmadığını ve pandemi gibi zorunlu haller sebebi ile ücretsiz izne gönderilen işçilerin bu sürede keyfi nedenle çalışmama durumları olmadığından, davacıya pandemi nedeniyle ücretsiz izin olarak kullandırıldığı belirtilen 60 günlük sürenin işçinin hizmet süresine dahil edildiğini, bu nedenle de davacının toplamda 1 yıl 11 gün çalışma gününün bulunduğun tespit edildiğine karar vererek, kıdem ve ihbar tazminatı almasına hükmetti.

"Pandemi her durumu etkiledi"

D.Ö.'nın avukatı, pandemi döneminde ücretsiz izne gönderilenler için yargıda şu anda emsal kararların oluştuğunu söyledi.

Kendisinin baktığı dosyanın da emsal niteliği taşıdığını aktaran avukat, bir müvekkilinin işten çıkarılmadan 60 gün önce ücretsiz izne gönderildiğini ve bu iznin ardından çıkarılan işçinin yılı doldurmadığı için haklarını alamadığını ifade etti.

"İşten haksız olarak çıkarılmış"

Avukat, mahkemeye tüm dünyayı etkileyen salgını gerekçe olarak sunduklarını ve mahkemenin bunu kabul ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

''Bir müvekkilimiz işten haksız olarak çıkarılmış. Kendisi temizlik şirketinde çalışıyordu. Haksız çıkarılmasına ilişkin davamızı açtık. Ancak burada bir problem vardı. Pandemi döneminde ücretsiz izinde geçen yaklaşık 60 günlük bir süresi var. Bu 60 günlük süre normal ücretsiz izin uygulamasına bakarsak yılı doldurmasına engeli oluyor. Ama biz dedik ki; pandemi bütün dünyayı etkiledi. Burada mecburiyetten doğan bir ücretsiz izin uygulaması var. Keyfi bir durum söz konusu değil. Sadece müvekkilimizin değil, ülke çapında, dünya çapında insanların yaşadığı mağduriyetler var. Bunun gözetilerek bu sürelerin çalışma sürelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Davamızı açarken o sürelerin yıl hesabında, yıllık izin hesabında, tazminat hesabında dikkate alınmasını istedik. Mahkeme de bizim şikayetlerimizi hukuka uygun bir şekilde değerlendirerek hakkaniyete uygun olarak karar verdi ve dedi ki pandemi sebebiyle yapılan bu ücretsiz izin uygulaması bütün işçileri de etkilediği için, keyfi bir durum oluşturmadığı için tazminat hesabında, yıllık izin hesabında dikkate alınması gerekir dedi ve davamızı kabul etti. Çalışma süresinden sayıldı. Pandemi olmasaydı normal ücretsiz izin çalışma süresine sayılmıyor. Yıl hesabı dolmadığı için tazminat hakkı da elde edemiyordu. Pandemi ayrı tutuldu bu süreçte. Yıl hesabında hesaba alınması gerektiğine karar verildi ve güzel bir emsal oluşturdu."

#Gaziantep #Ücretsiz #tazminat
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31