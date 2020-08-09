Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 09.08.2020, 11:46
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu, 11'i ruhsatsız 13 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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