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Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik dev operasyon!

Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 30 ayrı adrese baskın düzenledi. Bu baskında 18 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE 11.02.2022, 10:22
Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik dev operasyon!

Gaziantep narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerini uykularında yakaladı.

Şafak operasyonu düzenleyen ekiplerin uyuşturucu madde trafiğine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen bilgilerin ardından harekete geçti.

Belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken polis ekipleri kentin dört bir yanına dağıldı. 265 polisin katıldığı şafak operasyonuna İnsansız Hava Araçları (İHA), zırhlı araçlar, narkotik dedektör köpekler ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Narkotimlerin merkez Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 uyuşturucu taciri madde kullandığı esnada yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASI KURDULAR

Zanlıların eve kurdukları güvenli kamera sistemi ise pes dedirtti. Evin bulunduğu sokak ile evin çevresini gözetleyen güvenlik kameralarını içerden izleyen uyuşturucu tacirlerinin kurduğu düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı. Kamera sistemine rağmen narkotimlerden kaçamayan zanlılar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

MADDEYİ LAVABOYA DÖKTÜ

Operasyon sırasında evin lavabosuna saklanan bir şüpheliyi ise PÖH ekiplerinin dikkati yakaladı. Uyuşturucu maddeyi lavaboya dökerek yok etmeye çalışan uyuşturucu tacirini PÖH ekipleri engelledi.

Zanlının lavaboya dökmeye çalıştığı uyuşturucuya polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda adresleri detayşı şekilde arayan polis ekipleri, uyuşturucu maddeleri zulalandıkları yerden bir bir çıkardı.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Torbacı olarak tarif edilen uyuşturucu madde satıcılarına operasyonla büyük darbe vuran ekipler 18 zanlıyı gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerinin baskın düzenlenen 30 ikamette gerçekleştirdiği aramalarda ise 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin,4 hassas terazi, pompalı tüfek, 30 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 Türk Lirası ele geçirildi.

#Gaziantep #uyuşturucu #operasyon #Şafak Operasyonu
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