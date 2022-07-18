Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Vali Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
TÜRKİYE 18.07.2022, 16:20 18.07.2022, 17:32
Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki yangın, rüzgar ve 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle kısa sürede yayıldı.
Vali Gül: Yangın kontrol altına alındı
Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.
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