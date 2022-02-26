Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.
TÜRKİYE 26.02.2022, 14:01
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, isim yazılı 8 ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalanmıştı.
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