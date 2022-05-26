Gaziantep Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir şahıs binaya girmek istedi.

Yaralı ele geçirildi

Polislerin dur ihratına uymayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı.

Gül, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

Gül ayrıca, şahsın çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi.