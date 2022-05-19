Gaziantep’te, kuzenler arasında silahlı kavga: 2 ölü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Taşlı Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşında Ömer K. (55), kardeşi Ahmet K. (58) ile kuzenleri Mehmet K. (59) ve Osman K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine ateş etmeleriyle, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA’nın haberine göre; yapılan ilk incelemelerde Ömer K’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1 yaralı hastanede yaşamını yitirdi

Ahmet K, Mehmet K. ve Osman K. yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. Ahmet K, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahallede güvenlik önlemleri alındı

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.