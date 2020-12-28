Gaziantep’te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Gaziantep'te sahte içki satıcılarına yönelik operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ile 190 litre alkol ele geçirildi.
TÜRKİYE 28.12.2020, 22:57
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek ve sahte içki üreten, haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta ve bir ikamette arama yapan ekipler, 200 şişe sahte içki ile 190 litre dökme alkol,10 litre etil alkol, 3 litre alkol aroması, 40 boş şişe, 240 şişe kapağı ve 3 rulo içki etiketi ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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