Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çıkan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
TÜRKİYE 20.12.2020, 13:01 20.12.2020, 19:13
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hamo Aslan (72) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın yaşamını yitirmesinin ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Dün, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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