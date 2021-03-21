Gaziantep’ten Ankara’ya 'adalet yürüyüşü'

Gaziantepli Savcı Bozkurt, öldürülen kardeşinin faillerinin ceza alması için çıktığı 'adalet yürüyüşünde' Ankara'ya vardı.

TÜRKİYE 21.03.2021, 10:31
Gaziantep’ten Ankara’ya 'adalet yürüyüşü'

Gaziantep’te yaşayan Savcı Bozkurt isimli vatandaş, 3 yıl önce öldürülen kardeşinin katil zanlılarının biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesi için başlattığı yürüyüşünün 12. gününde Ankara’ya ulaştı.

Sesini duyurmak için günlerdir yollarda olan Bozkurt, şu açıklamalarda bulundu:

İLK SALDIRIDA KİMSE TUTUKLANMADI

"2017 tarihinde Şanlıurfa Birecik Jandarma Karakolu önünde husumetli olduğumuz 5 kişi tarafından kardeşim Mehmet Bozkurt sopalı saldırıya uğradı. Benim kardeşimi vurdular, onu kurtarmaya çalıştım gözümüzü hastanede açtık. Kardeşim 12 gün Şanlıurfa Meydan Hastanesi’nde kaldı, beyin kanaması geçirdi. Ve bu şahısları kimse tutuklamadı."

Kardeşi öldürülen ağabeyden, Gaziantep’ten Ankara’ya adalet yürüyüşü #1

BİR YIL SONRA KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜLER

"2018 tarihinde aynı kişiler tarafından köy yolunda tekrar arabayı durdurarak kardeşimi arabadan indiriyorlar, boynuna mermi sıkıyorlar öldürüyorlar. Öbür aile fertlerim de ağır yaralandı. Yeğenimin omurgasına mermi var sakat."

Kardeşi öldürülen ağabeyden, Gaziantep’ten Ankara’ya adalet yürüyüşü #2

"KATİLİN YAŞLI BABASI ÜSTLENİYOR"

"Bunların amacı bir kişi üstlensin diğerleri serbest gezsin. Şuan yaşlı bir babası var diyor ki ‘ben hepsini vurdum’ yalan söylüyor. Hepsinin elinde barut izi var."

Kardeşi öldürülen ağabeyden, Gaziantep’ten Ankara’ya adalet yürüyüşü #3

"CUMHURBAŞKANIM İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

"Benim Gaziantep’ten yürüyüşümün sebebi Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmek istiyorum bu konuyu. Kardeşimin kamera görüntüleri, raporu mevcut. Sesime ses olun Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum."

Kardeşi öldürülen ağabeyden, Gaziantep’ten Ankara’ya adalet yürüyüşü #4

"HER GÜN BİR KADIN, KARDEŞLERİMİZ ÖLDÜRÜLÜYOR"

"Kimse kimseyi öldürmesin. Her gün bir kadın, kardeşlerimiz öldürülüyor. Benim kardeşim de çok kötü şekilde öldürüldü, lütfen Allah rızası için bana yardım ediniz."

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