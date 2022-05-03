Gazinodan çıkan grup kavgaya tutuştu: 1 ölü
Kiraz ilçesinde gazinodan alkollü şekilde çıkan grubun silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
İzmir'in Kiraz ilçesi Gazinolar mevkisinde gazinodan çıkan ve alkollü oldukları öğrenilen Hayrettin G. (32) ile Furkan Özdemir (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların çıktığı kavgaya ikilinin yanlarındaki arkadaşları da dahil oldu.
Yaralı bulunan araç, polis tarafından durduruldu
Kavgada Özdemir, vücudunun 4 yerine isabet eden mermilerle yaralandı. Arkadaşları, ağır yaralanan Özdemir'i otomobile bindirip, hastaneye götürmek üzere yola çıktı.
Kaymakçı Mahallesi'nde Ödemiş Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri ise yol kontrolünde Özdemir'in içinde bulunduğu otomobili durdurdu.
Genç adam hayatını kaybetti
Özdemir, çağrılan sağlık ekibinin ambulansına nakledilerek Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 şüpheli gözaltında 3 şüpheli aranıyor
Polis, otomobildeki kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, olay yerinin sorumluluk alanlarında olması nedeniyle jandarmaya teslim edildi. Otomobildeki aramada bulunan 1 tabancaya da el koyuldu.
Aynı olayda tabancayla yaralanan Hayrettin G. de Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Soruşturma başlatan jandarmanın, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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