Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı girişimi
Aralarında husumet bulunan kişinin arkasından bıçakla saldırmaya çalışan şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle engellendi.
TÜRKİYE 30.01.2022, 09:47
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi’nde elinde bıçakla yürüyen bir şahıs, daha önceden tartıştığı kişinin üzerine doğru koşmaya başladı.
ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU
Saldırgan elindeki bıçağı karşısındaki kişiye sallarken, arkasından koşarak gelen bir vatandaş araya girdi. Boğuşmalar sürerken bir minibüsten inen 3 kişi de kavgayı ayırmak için olaya dahil oldu. Saldırgan dakikalar sonra sakinleştirildi.
YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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