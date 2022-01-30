Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı girişimi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi’nde elinde bıçakla yürüyen bir şahıs, daha önceden tartıştığı kişinin üzerine doğru koşmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU

Saldırgan elindeki bıçağı karşısındaki kişiye sallarken, arkasından koşarak gelen bir vatandaş araya girdi. Boğuşmalar sürerken bir minibüsten inen 3 kişi de kavgayı ayırmak için olaya dahil oldu. Saldırgan dakikalar sonra sakinleştirildi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.