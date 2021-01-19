Gece gündüz kar sevinci! Yurdun dört bir yanı kar altında!
Yurtta hafta sonu başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Kar yağdıkça sevinç katlandı herkes o kadar çok özlemişti ki caddeler, sokaklar genciyle yaşlısıyla doldu taştı işte yurttan kar manzaraları.
Kar yağışı sonrası beyaza bürüne türkiyenin çeşitli yerlerinde güzel manzaralar ortaya çıktı.
Sakarya'da polis ekipleri de kar topu oynadı. Denetim yapan polisler, kısa süre kar topu oynadıktan sonra görevlerine döndü.
BOLU EKSİ 32 DERECEYLE BU GECE TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLİ OLDU
Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Bolu'da ölçüldü.
KARDAN YAPILAN UÇAK VE KULE
Hakkâri de Kar yağışını fırsata dönüştüren Havalimanı çalışanları ise kardan yolcu uçağı ve yönlendirme kulesi yaptı.
DRİFTLİ EVLİLİK TEKLİFİ PAHALIYA PATLADI: 78 BİN 137 LİRA CEZA
Öte yandan Antalya'da driftli evlilik teklifi organizasyonuna ceza yağdı.
1 sürücüye driftten, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 22 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 137 lira para cezası kesildi.
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