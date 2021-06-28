Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler'de 39 yaşındaki bir kadın, gece saatlerinde 6'ncı kattaki evinden iki bina arasındaki boşluğa düştü. Ağır bir şekilde yaralanan kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının yakınları ise aldıkları haber karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Saat 00.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aladağ 1 Sokak'ta yaşanan olayda alınan bilgiye göre, iki çocuk annesi Hülya Karabul (39), 6'ncı kattaki evinden henüz belirlenemeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa düştü. Hülya Karabul'un düştüğünü öğrenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri bina boşluğuna düşen kadına ulaşmaya çalıştı. İki bina arasındaki boşluğun dar olması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina boşluğundaki duvarı da kırarak yerde cansız şekilde yatan Hülya Karabul'u düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası ağır şekilde yaralanan talihsiz kadının hayati fonksiyonlarını kaybettiği öğrenildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay sonrası Hülya Karabul'un eşi ve akrabaları boşluğa düşen kadının kurtarılması için bina önünde dakikalarca bekledi. Ekiplerin çalışması sonrası Hülya Karabul'un hayatını kaybettiğini öğrenen akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Cansız bedeni bina boşluğundan çıkartılan kadın, cenaze aracına yüklenerek incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlattı.
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